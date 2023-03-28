28 Марта 2023
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Фото: Минобороны РФ

Украинский режим закрыл Авдеевку

Украинские оккупационные власти Авдеевки запретили въезд в город. Накануне была отключена мобильная связь.

То же самое было в Артемовске. Украинские телеграм-каналы приводят слова боевиков о том, что в Авдеевке может повториться то же, что в Артемовске. Как заявил бывший командир одного из нацистских батальонов Евгений Дикий, Авдеевка находится в полукольце.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об улучшении позиций российских сил на Авдеевском направлении.

"Согласно заявлениям самих боевиков, которые еще остаются в Авдеевке, у них ситуация критичная или близка к критичной. Уже поступил запрет - и мы знаем, с чем это связано, - на въезд в город гражданских, волонтеров, журналистов. То есть уже в город никого не пускают", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".

Авдеевка является одним из самых укрепленных украинским режимом городов. Из-под Авдеевки ведутся постоянные обстрелы жилых кварталов Донецка.

Теги: Авдеевка



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