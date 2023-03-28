Трое курсантов погибли в Военной академии связи под Петербургом, - Baza

Трое курсантов скончались в Военной академии связи имени Будённого под Петербургом, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, военные были в увольнительной, вечером 26 марта вернулись на построение, после легли спать. Однако утром всем троим стало плохо - у них наблюдались признаки эпилептического припадка, пошла пена изо рта, пишет Baza. Причину их смерти предстоит установить военным следователям.

В феврале сообщалось, что в Курской области солдаты-срочники устроили взрыв, погибли шесть человек.