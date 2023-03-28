Фигуристу Роману Костомарову зашили трахеостому

В состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова наметилось улучшение. Врачи остановили распространение некроза, также фигуристу зашили трахеостому. Пока новых операций ему не будут делать. Он находится в сознании.

Также у спортсмена пришло в норму кровообращение мозга, передает Telegram-канал "112". Сейчас Костомаров находится на медикаментозной терапии, ему ставят капельницы и уколы. Врачи также пытаются восстановить работу печени пациента, которая попала под удар из-за приема сильнодействующих препаратов.

Фигуриста госпитализировали в январе с пневмонией, состояние спортсмена требовало подключения аппарата искусственного насыщения крови кислородом. Из-за пневмонии у Костомарова развился сепсис на конечностях. Стало известно, что ему ампутировали часть ноги и несколько пальцев на руках.