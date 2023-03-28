Владимир Якушев: Нам нужно решить проблемы всех обманутых дольщиков УрФО

В регионах Уральского федерального округа продолжается работа по восстановлению прав участников долевого строительства, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе полномочного президента России в УрФО.

По данным полпредства, с января 2022 года по конец марта 2023 года из Единого реестра проблемных объектов исключены две трети долгостроев УрФО – это 94 объекта. Были восстановлены права более двух тысяч участников долевого строительства.

"За год с небольшим регионы УрФО в три раза уменьшили число проблемных долгостроев. Это произошло благодаря конструктивному взаимодействию аппарата полпреда, региональных и муниципальных властей с ППК "Фонда развития территорий". Важную роль сыграл и планомерный переход на проектное финансирование жилищного строительства, которое существенно сокращает риски появления новых обманутых дольщиков, а также позволяет сосредоточиться на восстановлении прав граждан, ранее пострадавших от недобросовестных застройщиков. Работа продолжается. В соответствии с задачей, поставленной президентом страны, до конца года нам нужно решить проблемы всех обманутых дольщиков регионов УрФО", - акцентировал полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

По данным на 27 марта 2023 года, в четырех регионах УрФО (за исключением Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа) находится 42 долгостроя, включенных в Единый реестр проблемных объектов. В их числе 33 жилых объекта, по которым заключены договора долевого участия. Предстоит восстановить права 2,6 тысячи дольщиков.

Как добавили в полпредстве, в регионах минимизированы риски появления новых обманутых дольщиков. Почти 97% домов в УрФО возводятся с использованием счетов эскроу.