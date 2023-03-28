28 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили "не ставить россиян на счетчик"

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина раскритиковала идею Минстроя включить в тарифы ЖКХ установку "умных" счетчиков.

"Друзья, а можно в самой богатой (в том числе пресной водой) стране в мире вообще не "ставить на счетчик" своих граждан? Почему люди должны высчитывать кубометры вместе того, чтобы разрешить себе хотя бы какое-то время спокойно, без тревог, побыть "в потоке" (хотя бы в душе)? Или принцип "люди – новая нефть" будет безжалостно реализовываться, пока, как говорится, "пружина и не лопнет"?" - написала Останина в своем telegram-канале.

Напомним, постепенный переход на "умные" счетчики начнется с 2025 г. Соответствующий вопрос проработало Министерство строительства, следует из письма ведомства в адрес кабмина России. В нем говорится, что для перехода к использованию искусственного интеллекта в сфере ЖКХ необходимо внедрение "умных" счетчиков на всех этапах учета ресурсов. Обязанность по их обслуживанию в жилых домах, квартирах, объектах торговли, промышленных объектах и пр. будет возложена на ресурсоснабжающие организации. Все расходы будут включаться в тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Теги: Нина Останина, Госдума, умный счетчик



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