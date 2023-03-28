Игорь Бабушкин: Отделение госфонда поддержки ветеранов СВО появится в Астраханской области в ближайшее время

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел совещание, на котором обсудили детали создания регионального отделения государственного фонда поддержки ветеранов СВО. Ранее на базе министерства соцразвития и труда функционировал отдел по решению проблем и оказанию помощи семьям и участникам спецоперации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона.

По мнению Игоря Бабушкина поддержка необходима бойцам и их родственникам.

Заместитель председателя правительства Астраханской области Инесса Горина сообщила, что во все регионы была направлена рабочая группа правительства РФ, разработан проектный документ и дорожная карта. На сегодняшний день сформирована межведомственная комиссия по вопросам деятельности госфонда поддержки ветеранов. В планах - подбор помещения для организации филиала. На середину мая запланирован ремонт помещения.

«Отделение фонда должно появиться у нас в регионе в самое ближайшее время и начать координировать уже выстроенную работу по сопровождению семей участников СВО. Прошу учесть, что его создание не снимет ответственности с других органов власти», - подчеркнул Игорь Бабушкин.

В работу фонда, по мнению губернатора Астраханской области, необходимо вовлекать и самих бойцов – тех, кто уже вернулся с фронта и прошел реабилитацию. Они могут стать социальными координаторами. В следующем месяце запланировано обучить по программе министерства труда и соцразвития РФ 25 кандидатов на эту должность.