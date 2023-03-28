В новых регионах в Росгвардию будут набирать без нормы о предельном возрасте

Для Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей до 1 января 2026 года отменена норма о предельном возрасте для поступления на службу в Росгвардию. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Годность к службе определяется на основании заключения, подтверждающего соответствие требованиям к состоянию здоровья лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющих специальные звания полиции, а также по результатам заочной военно-врачебной экспертизы для тех, кто проходил или проходит военную службу или службу в правоохранительных органах, органах прокуратуры в новых регионах.

Кроме того, не проводятся мероприятия по профессиональному психологическому отбору, за исключением случаев назначения на должность руководителей. Также не устанавливается испытание и не оформляется личное поручительство.