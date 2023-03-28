ФСБ получит доступ к платежам и геолокации пассажиров такси

Федеральная служба безопасности хочет получить доступ к базам данных агрегаторов такси.

Речь идет о геолокации пассажиров и данных их платежей. Причем происходить это будет без решения суда, пишут "Ведомости".

Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В нем говорится про необходимость предоставления круглосуточного удаленного доступа.

Постановление будет подзаконным актом к закону о такси, он вступит в силу с 1 сентября этого года.