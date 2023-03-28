В Новом Уренгое мужчину осудили за публичные призывы к терроризму и экстремизму

В Новом Уренгое мужчину осудили за публичные призывы к терроризму и экстремизму через интернет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО.

Осужденный с 2020 по 2021 год публиковал на своих страницах в соцсетях тексты, фотографии, комментарии, направленные на "формирование у неограниченного круга лиц идеологии терроризма и экстремизма" и допустимости насилия. К уголовной ответственности мужчину удалось прилечь благодаря ФСБ России по Тюменской области.

Суд приговорил виновного к семи годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть наказания - в исправительной колонии общего режима.