Ростовского военного обвинили в госизмене и незаконном доступе к гостайне

Военнослужащий Ростовского гарнизона Илья Трачук обвиняется в незаконном получении сведений, составляющих гостайну, и госизмене.

Уголовное дело рассматривает Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону, сообщает ТАСС. Подробности не раскрываются.

Известно, что гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону в 2022 году дважды привлекал Трачука к ответственности за грубые дисциплинарные проступки.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Новгородской области гражданина России подозрению в сотрудничестве с разведкой Украины. По данным ведомства, он пытался склонить мобилизованных к государственной измене - передаче информации о местах дислокации частей, похищению боевой техники и сдаче в плен.