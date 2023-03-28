28 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

Ростовского военного обвинили в госизмене и незаконном доступе к гостайне

Военнослужащий Ростовского гарнизона Илья Трачук обвиняется в незаконном получении сведений, составляющих гостайну, и госизмене.

Уголовное дело рассматривает Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону, сообщает ТАСС. Подробности не раскрываются.

Известно, что гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону в 2022 году дважды привлекал Трачука к ответственности за грубые дисциплинарные проступки.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Новгородской области гражданина России подозрению в сотрудничестве с разведкой Украины. По данным ведомства, он пытался склонить мобилизованных к государственной измене - передаче информации о местах дислокации частей, похищению боевой техники и сдаче в плен.

Теги: военнослужащий, госизмена, доступ к гостайне



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