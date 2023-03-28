Царев вступился за коммуниста Архицкого в вопросе о защитных полосах Брянщины

Власти Брянской области заняты критикой первого секретаря областного комитета КПРФ и депутата облдумы Андрея Архицкого вместо попыток решать озвученные им проблемы, так считает бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев.

После вылазки украинских диверсантов Архицкий в своей статье на сайте обкома раскритиковал тех, кто возводил рубежи. Власти региона в ответ попытались устроить ему за это обструкцию.

Сначала губернатор Александр Богомаз заявил, что появление скандальной статьи якобы стало попыткой "унизить власть в очередной раз", ведь власть хоть и строила защитные линии, но она "не стоит с автоматами, а там стоит Министерство обороны".

Теперь и бывший глава региона Юрий Лодкин раскритиковал Андрея Архицкого за его суждение о строителях защитных рубежей на юго-западе Брянщины.

Лодкин напомнил Архицкому, что создание защитных линий – прерогатива Минобороны, а брянский губернатор лишь исполнил указания руководства военного ведомства, пишут "Брянские новости".

Экс-губернатор заметил, что нынешний глава региона Александр Богомаз сам целыми днями находился на месте строительства, а Архицкий, в отличие от него, не был там, а лишь ссылался на чьи-то пересказы.

"Коммунисты, действительно, заврались. Они не должны так говорить, а должны помогать строить оборону наших районов", – сказал Юрий Лодкин.

Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в своем telegram-канале сообщил о том, что вопрос, поднятый брянскими коммунистами, актуален и важен, и его надо решать.

"Андрей Архицкий пишет о том, что построены многокилометровые защитные полосы на границе с Украиной. Но они пустые. На них нет людей. Именно поэтому диверсанты прошли свободно на территорию Брянской области. Послушайте, разве он не прав? И разве это проблема одной Брянщины? Рвы, окопы и без людей. Разве сама по себе такая линия без людей является препятствием как для диверсантов, так и для армии противника?" – указал Царев и призвал чиновников региона хотя бы пытаться озвучивать проблемы "наверху".

Напомним, 2 марта группа украинских диверсантов проникла на территорию Брянской области. В результате атаки на села погибли двое мужчин, кроме того, ранение получил 10-летний ребенок.