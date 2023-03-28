Депутаты Новосибирской думы единогласно одобрили отчёт губернатора Андрея Травникова о работе в 2022 году

Губернатор Андрей Травников выступил с отчётом о результатах деятельности правительства Новосибирской области за 2022 год перед депутатами Законодательного Собрания региона в рамках 32-й сессии регионального парламента седьмого созыва. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона, лидеры фракций и депутаты единогласно поддержали отчёт главы области.

Андрей Травников подчеркнул, что в прошлом году экономике Новосибирской области, как и всей страны, приходилось преодолевать влияние беспрецедентного санкционного давления.

"Несмотря на это, мы справились с задачами развития по всем ключевым направлениям. Основные показатели социально-экономического развития Новосибирской области сохранили положительную динамику и оказались выше среднероссийских. В 2022 году мы также выполняли целый ряд государственных задач, направленных на достижение общих для всей страны целей – целей специальной военной операции. В общей сложности, из бюджета Новосибирской области на эти задачи было дополнительно выделено более 4,2 млрд рублей", - сказал губернатор.

Кратно бо́льшую помощь военнослужащим, подшефным территориям оказывали жители области.

"В 2023 году важнейшей для нас задачей является оказание максимально возможной помощи военнослужащим и подразделениям, участвующим в специальной военной операции. Мы будем помогать восстанавливать нормальную мирную жизнь на территории новых регионов России. Будем окружать вниманием и заботой родных и близких наших бойцов. Ближайшие задачи уже ясны и взяты в работу. В частности, будет развиваться региональная программа реабилитации военнослужащих. Проект запущен с 1 марта. Также правительство Новосибирской области окажет полное содействие в развёртывании и организации работы регионального филиала Государственного фонда поддержки ветеранов, который создаётся по инициативе Президента России. Это потребует от нас объединения усилий, консолидации и взаимной поддержки", - подчеркнул глава Новосибирской области.

И обратился к депутатам, всем политическим силам и организациям с предложением консолидироваться, объединить усилия, сплотиться.

"Это необходимо для достижения сегодняшней главной цели – Победы в специальной военной операции, но это пригодится и для дальнейшего устойчивого развития Новосибирской области. Я к таким взаимоотношениям, к работе во взаимодействии со всеми общественными и политическими силами готов", – сказал Андрей Травников.

Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив отметил, что отчёт губернатора – это отчёт всех представителей власти, всех уровней, работу правительства депутаты признали успешной.

"Голосование депутатов говорит само за себя. У нас бывают очень жаркие споры, особенно по бюджетоёмким объектам. Но во время проведения СВО другого итога, как единогласное голосование, в принципе быть не должно, и это – результат коллективной работы власти", - отметил глава ЗакСО.

Глава фракции «Единой России» Валерий Ильенко отметил, что все вопросы были сняты ещё до сессии. Лидер фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Анатолий Кубанов заявил, что Андрей Травников не случайно пять лет назад одержал победу на выборах губернатора: «Это достойный отчёт, вопросов нет, ёмко, содержательно».