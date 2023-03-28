Решение принято: депутаты Екатеринбурга не будут открыто публиковать свои доходы

Екатеринбургская городская дума отказалась от публикации деклараций о доходах депутатов. Решение было принято сегодня, 28 марта, на очередном заседании ЕГД.

Как сообщил докладчик – депутат, Герой России Сергей Воронин, речь идет о внесении изменений в решение Екатеринбургской городской думы от 27 февраля 2018 года. Тогда был утвержден порядок размещения сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатами, на официальном сайте гордумы. Докладчик напомнил, что ранее от публикации деклараций отказались на федеральном уровне.

"В этой связи проект решения направлен на приведение в соответствии с федеральным и региональным законодательством действующего в настоящее время порядка в части исключения норм о размещении на официальном сайте и предоставлении для публикации СМИ сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных председателем, заместителем председателя и депутатами Екатеринбургской городской думы. Остается регулирование сведений, представленных главой Екатеринбурга, председателем Счетной палаты, его заместителями и аудиторами СП", - пояснил Воронин.

Он добавил, что комиссия по безопасности и жизнедеятельности населения, главой которой он является, уже рассмотрела этот вопрос.

"Он прошел единогласно. Предлагаю вопрос поддержать", - добавил Сергей Воронин.

После этого слово взял депутат от КПРФ Роман Ступников, который неожиданно поддержал предложение.

"Понятно, что это федеральный закон, и он будет работать в любом случае, независимо от принятых решений. Дело даже не в ФЗ: видно по всему, что избирателей не так сильно волнует эта история, и вряд ли подача деклараций является ключевым моментом в принятии решения, за какого депутата голосовать. Мало того, зачастую поданные декларации используются не избирателями, а властными структурами, чтобы "прижать" оппозицию", - заявил Ступников.

Он напомнил о ситуации в Асбесте, когда депутата от КПРФ Наталью Крылову лишили мандата из-за того, что она не указала в декларации, что одну ночь переночевала в квартире своей матери.

"И такие ситуации бывали. По суду удалось отстоять этот мандат, но тем не менее. Наша партия выступала, выступает и будет выступать за открытость власти, тем более, в текущей ситуации, когда многие решения власти вызывают у людей сомнения, а иногда и прямое противостояние. Нужно быть открытее. За себя скажу: если кому-то будет интересно, то я по запросу СМИ или человека готов свои данные предоставить. Пожалуйста, никаких проблем. И думаю, что моим примером воспользуются многие депутаты", - заключил Роман Ступников.

После этого спикер Екатеринбургской городской думы Игорь Володин предложил переходить к голосованию. В итоге 28 народных избранников проголосовали "за", еще четверо воздержались, а один не голосовал. "Против" не выступил никто.

"Решение принято", - резюмировал Володин.

Напомним, ранее законопроект о прекращении публикации доходов депутатов пояснили в Законодательном собрании Свердловской области.