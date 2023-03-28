Строительство атомного ледокола "Россия" может подорожать на 40-60%

Госконтракт на строительство атомного ледокола "Россия" может вырасти на 40–60%, сообщает "Коммерсантъ". Ранее стоимость составляла 128 миллиардов рублей.

По данным издания, также может быть увеличен срок сдачи судна. Отмечается, что информацию довели до президента РФ Владимира Путина.

По словам источников газеты, есть отставание по изготовлению крупных частей корпуса, также растут стоимость и сроки работ по производству отдельных деталей ядерной энергетической установки.

Сверхмощный головной атомный ледокол проекта "Лидер" планируется использовать в рамках регулярной навигации по Севморпути. Его строительство, которое ведется на судоверфи "Звезда", должно быть завершено к 2027 году.