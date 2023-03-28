Проблему с "мостом дураков" в Екатеринбурге продолжают игнорировать

Несмотря на "всевозможные принятые меры" со стороны сотрудников ГАИ и администрации Екатеринбурга, под "мостом дураков" продолжают застревать фуры, ежедневно образовывая пробки на Сибирском тракте. Как мы ранее рассказывали, после начала строительства ЕКАД и перекрытия проезда к Тюменскому тракту, водители большегрузов пытаются таким образом сократить себе путь, не обращая внимания на предупреждающие знаки.

Прошел месяц, а ситуация не поменялась. Водитель Сергей рассказал Накануне.RU, что продолжает тратить свое время в пробках из-за особо "сообразительных" водителей фур, в то время как сотрудники ГАИ проблему вовсе игнорируют.





"Все как было, так и осталось. Каждый день одно и то же: вчера я с утра ехал, в пробке стоял, сегодня с утра ехал, в пробке стоял, вечером, когда я еду, они там постоянно застревают. Они там круглосуточно застревают: один уехал, минут 15-20 проходит, следующий туда уже залетает. Гаишников нет там, никто никогда не стоит", - рассказал Сергей.

По его словам, 21 марта он все же увидел сотрудников ГАИ прямо на пути к мосту, однако те свободно пропускали фуры, ориентируясь только на поиск пьяных водителей.

Жаловаться на ситуацию Сергей не собирается, да и некому: он уверен, что в Госавтоинспекции и администрации города прекрасно осведомлены о происходящем. Единственный способ предотвратить пробки - это дать фурам удобный проезд к Тюменскому тракту, а это станет возможным только после завершения строительных работ на ЕКАД.

"Фуры застревают все с той же регулярностью, съезд с ЕКАДа на Тюменский тракт закрыт: все уже растаяло, а там работы вообще не ведутся - все так и стоит. Чем быстрее сделают съезд, тем быстрее разрешится ситуация, и фуры, даже если будут застревать, то не с такой частотой", - добавил Сергей.

Напомним, работы на выезде с ЕКАД к Тюменскому тракту должны были завершиться еще в октябре прошлого года, однако из-за серьезных изменений проекта реконструкции было решено продлить ее до июля 2023 года. Между тем, в 10-ых числах апреля в Екатеринбург с инспекцией значимых строек приедет помощник президента России Игорь Левитин.