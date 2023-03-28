Кравцов анонсировал театр в каждой школе

​​К концу 2024 года в каждой российской школе появится школьный театр. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в Образовательном центре "Сириус", сообщает пресс-служба ведомства.

Он сказал, что школьные театры пользуются большой популярностью у учеников и их число постоянно растет. В настоящее время в реестр Минпросвещения включено более 30 тысяч таких театров. Это "инициатива самих ребят", которые таким образом изучают литературные произведения не просто в классе на уроке, а погружаются в его содержание во время постановки на сцене.

"Важно, чтобы школьники могли самореализоваться, были вовлечены в позитивную повестку. А мы, взрослые, будем подхватывать их инициативы и помогать", – заверил Кравцов.

При этом чиновник считает, что сейчас используются лучшие практики советской системы образования, а "с каждым годом все больше молодых людей хотят работать в школе", что не вяжется с огромным дефицитом кадров в школе.