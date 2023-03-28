Трамп готов провести "легкие" переговоры с Путиным и Зеленским и прекратить конфликт за 24 часа

Экс-президент США Дональд Трамп продолжает заявлять, что может в течение суток прекратить конфликт между Россией и Украиной.

76-летний политик в интервью Fox News заявил, что если конфликт не завершится к моменту выборов президента США в 2024 году, и если на этих выборах победит именно он, то Трамп готов "в течение 24 часов" договориться о мире с Путиным и Зеленским.

По словам Трампа, это будут "очень легкие" переговоры, но свои мощные аргументы экс-президент предпочитает хранить в секрете, иначе успеха не добиться.

"Ели конфликт не будет завершен [к моменту выборов в США], я завершу его в течение 24 часов с Зеленским и с Путиным, это будут очень легкие переговоры, но я не хочу озвучивать, что я скажу, иначе я не смогу это использовать на переговорах", - заявил Трамп.

При этом он добавил, что в ближайшие полтора года – до таких гипотетических переговоров – ситуация может значительно ухудшится.

"Если вопрос не будет решен за полтора года, возможно, начнется Третья мировая война, возможно, начнется мировая ядерная война, по сравнению с которой Первая и Вторая мировые войны будут выглядеть ерундой", - предупредил Трамп.