Лидер КРПФ Югры заявил, что депутату Заболотневу нужно уйти в отставку после скандала с посылками

Скандал с посылками в Макеевке принял политический окрас. По данным "Муксун", депутат думы Югры Николай Заболотнев недавно публично заявил о том, что человек опубликовавший видео о якобы разграбленном гуманитарном грузе в Макеевке является коммунистом, а ролик снял ради пиара и выборов.

На обвинение отреагировал лидер партии коммунистов в Югре Алексей Савинцев. Он назвал заявление Заболотнева провокацией и высказал возмущение происходящим.

"Нас практически обвинили в провокации и зачем-то вплели политику в общее дело страны. Ладно, этот боец на видео непредусмотрительно выразил свои предположения, а как может руководитель исполкома, официальное лицо "Единой России" строить на этом свои предположения и версии. Я считаю, что этот депутат не просто недальновиден, он подрывает государственную работу во время проведения специальной военной операции. Заболотнева нужно не просто уволить, его нужно гнать из рядов партии и лишить депутатского мандата, потому что его действия и заявления, это провокация к большому важному государственному делу", — сказал Алексей Савинцев.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о том, что мобилизованный из Свердловской области в разрушенном доме возле Макеевки в ЛНР обнаружил якобы "разграбленную" гуманитарную помощь, которая прибыла из ХМАО. Среди коробок были наклейки "ЕР".

Сразу после инцидента Николай Заболотнев сообщил, что акция "Посылки из дома" была запущена региональным отделением партии в преддверии Дня Защитника Отечества. Более 5 тыс. жителей автономного округа собрали 45 тонн груза. Доставку разделили на два этапа. Сначала была доставлена небольшая часть этого груза. 22 тонны развезли по шести пунктам - на представителей "Единой России", доставлявших груз вышли родственники военных с просьбами передать посылки в конкретные подразделения.

В пяти из шести случаев коробки выгружались на складах, в одном – из-за невозможности подъезда к части – передали из машины в машину прямо на дороге. Позднее автор видеоролика вышел на связь с "ЕР" и заявил, что не разобрался в ситуации, и что груз проходил сортировку, а не был разграблен.

Всего в рамках партийной акции из Югры на Донбасс только за последний месяц доставили 45 тонн груза. С начала СВО для жителей освобождённых территорий и бойцов единороссами было собрано больше 300 тонн гуманитарной помощи.