Усс напомнил главам на местах, с чего в Красноярском крае начинаются лесные пожары

Губернатор Красноярского края Александр Усс провел совещание, посвященное лесным пожарам. Он напомнил главам на местах, что становится причиной возгораний.

"Уборка мусора, сухостоя, опашка населенных пунктов – участок ответственности глав. Свалки возле деревень появились не по вине заезжих гастролеров. Это результат бесхозяйственности. Страшнейший пожар в Уяре в прошлом году начался как раз с мусорной кучи", - написал Усс в своем telegram-канале.

Край, отметил губернатор, вдвое увеличил финансирование соответствующих программ. Второй год подряд власти покупают для районов спецтехнику.