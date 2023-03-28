В Верхней Пышме стартовал детский хоккейный турнир памяти Александра Козицына

Благотворительный фонд "Дети России" (основан УГМК) вновь собрал на одной площадке детские хоккейные команды Среднего Урала и соседних регионов. Ежегодные состязания стартовали в Ледовой арене имени Александра Козицына в Верхней Пышме.

Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей УГМК, на турнир прибыли восемь детских хоккейных команд из Свердловской и Оренбургской областей. В их составе почти 200 участников 10-11 лет. За главный приз, сертификат на приобретение спортивного инвентаря на сумму 100 тысяч рублей, поборются ребята из Верхней Пышмы, Серова, Красноуральска, Сухого Лога, Режа, Ревды, Кировграда (Свердловская область); а также команда из Гая (Оренбургская область). Состязания проводятся уже седьмой год.

"Любые детские соревнования прививают начинающим игрокам целеустремленность, трудолюбие, другие положительные человеческие качества, которые воспитывает спорт. Этот турнир, посвященный памяти Александра Козицына, стоит в особом порядке. Он является одним из лучших детских турниров не только в регионе, но и, думаю, во всем федеральном округе", - заявил заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев.

В числе почетных гостей мероприятия были уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, а также главы Кировграда и Ревды.

"Этого турнира ждут дети, тренеры. Его востребованность высока, и впереди – большое будущее. Ведь участники – это ребята, подающие большие надежды. Турнир носит имя Александра Козицына, человека уникального, много сделавшего для развития детского хоккея. Поэтому мы убеждены, что на соревнованиях будут спортивные открытия", - отметила директор фонда "Дети России" Юлия Нутенко.

Чтобы дети получили ценный игровой опыт, выросли, отточили свои таланты, для них работает опытная команда судей, а в распоряжении юных спортсменов – профессиональный лед. Помимо состязаний, в расписании команд – посещение музеев и кинотеатра.

Игры детского хоккейного турнира памяти Александра Козицына будут идти ежедневно с 10.00 до 17.45. Прямая трансляция матчей доступна по ссылке. Завершатся они 31 марта церемониями награждения и торжественного закрытия.