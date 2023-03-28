В Ингушетии обстрелян пост ДПС, пострадали двое полицейских

Неизвестные в понедельник поздно вечером напали на пост ДПС между Ингушетией и Северной Осетией. Двое полицейских получили огнестрельные ранения, сообщил СУСК Северной Осетии.

Пострадавшие были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Преступников ищут.

В МВД по Ингушетии сообщили, что стрельба произошла возле села Кантышево Назрановского района. "Неизвестными, предположительно, из автоматического оружия обстрелян пост "Волга-14", - говорится в Telegram-канале ведомства.