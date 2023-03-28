28 Марта 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: Reuters

В США трансгендер устроил нападение на христианскую школу

В американском штате Теннесси 28-летняя женщина-трансгендер Одри Хейл устроила стрельбу в частной христианской школе, выпускницей которой являлась сама. ЧП произошло в городе Нэшвилл. Нападавшая убила трех 9-летних учеников и трех взрослых. Саму ее застрелили полицейские.

По данным американских СМИ, в ходе обыска дома у стрелявшей были обнаружены оружие, схемы школы, многочисленные записи и дневники и данные по второму предполагаемому месту нападения, о котором полиция не рассказывает.

Известно, что Хейл была вооружена по меньшей мере тремя единицами огнестрельного оружия. Она ворвалась в школу Ковенанта через боковой вход. От поступления звонка о нападении в полицию до ликвидации стрелявшей прошло 14 минут. Шериф полиции заявил, что поскольку школа частная, город не назначил в нее инспектора для охраны.

Теги: стрельба в школе, массовое убийство, трансгендер



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