В Минводах за 13,99 миллиарда построят новый терминал аэропорта

Аэропорт Минеральных Вод (Ставропольский край) заключил с компанией "ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ" договор о строительстве нового терминала аэрогавани. В возведение вложат 13,998 млрд руб.

Работы предполагается начать в середине апреля 2023 г., а завершить – в январе 2025 г. Площадь нового терминала внутренних воздушных линий составит 28 тыс. "квадратов", сообщает аэропорт. Новый терминал международного аэропорта Минеральные Воды позволит увеличить пропускную способность до 1 тыс. пассажиров в час., а общий годовой объем – до 3,8 млн.

"ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ" – совместное предприятие российской "Маращстрой" и турецкой Limak Group.