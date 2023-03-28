Уралец получил три года колонии за то, что замахнулся на ребенка бутылкой

В Нижнем Тагиле рецидивист получил срок за разбойное нападение на подростка. Добычей преступника стали всего 300 рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 17 декабря 2021 года: мужчина выпивал в гостях у своего знакомого. Также с ними был несовершеннолетний сын хозяина квартиры. Дождавшись, когда отец мальчика уснет, тагильчанин схватил бутылку из-под водки, замахнулся ею на ребенка и потребовал перевести ему с банковской карты отца 300 рублей.

Напуганный подросток сделал перевод. После этого злоумышленник ушел из квартиры.

Как отметили в прокуратуре, ранее мужчина уже был неоднократно судим. Учитывая личность уральца, ему назначено три года в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, судом в пользу ребенка взыскана денежная компенсация в 10 тысяч рублей.