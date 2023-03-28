СБ ООН не принял резолюцию России о расследовании диверсий на "Северных потоках"

Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции о создании международной комиссии для расследования диверсий на "Северных потоках".

Резолюцию поддержали Россия, Китай и Бразилия, против не проголосовал никто, передает ТАСС. Остальные члены Совбеза ООН воздержались.

Документ призывал страны, проводящие национальные расследования взрывов на трубопроводах, полностью сотрудничать с комиссией и делиться с ней информацией.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали отказ Дании в допуске России к расследованию взрывов на газопроводах "Северные потоки" 1 и 2. По словам представителя МИД Марии Захаровой, действия Дании являются "махинацией" и "лохотроном".

Напомним, глава датского МИДа Ларс Лекке Расмуссен заверил, что каждый может доверять расследованиям и его результатам Дании, комментируя решение страны.