Минцифры и ФСБ решили создать платформу, обслуживающую виртуальные SIM-карты

В России задумались об ответе на блокировку Западом загрузки в смартфоны виртуальных SIM-карт, если такая случится. Минцифры и ФСБ обсуждают внедрение платформы, обслуживающей такие карты.

К обсуждению такой разработки подключился также НИИ радио (НИИР). На территории НИИР планируется развернуть пилотную зону с российским программно-аппаратным комплексом, к которому смогут подключиться операторы, чтобы протестировать инфраструктуру в работе виртуальных SIM-карт, сообщили "Известиям" в Минцифры. Пилотная зона создается для выбора оптимального варианта архитектуры и состава элементов отечественной экосистемы eSIM.

"Элементы – российские разработки. Речь идет о программно-аппаратных комплексах, национальном корневом удостоверяющем центре и системе криптозащиты информации. На платформе будет тестироваться отечественное оборудование (прежде всего различные датчики, счетчики, планшеты и т.д.). В него могут быть встроены либо наши чипы eSIM, либо зарубежные, которые соответствуют нашей спецификации по информационной безопасности", - сообщили изданию в НИИР.

Одна из функций отечественной системы – загрузка в смартфоны профилей операторов, то есть подключение новых виртуальных симок к сотовым сетям, отметил знакомый с ситуацией источник на рынке связи.