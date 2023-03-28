28 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

СМИ: Henkel нашел покупателей на свои российские активы

Немецкий производитель бытовой химии Henkel уходит с российского рынка, найдя покупателя на активы в РФ. Сделка пока не оформлена. Речь идет о 11 заводах.

По данным "Ведомостей", покупателем может быть инвесткомпания Kismet Capital Ивана Таврина, консорциум инвесторов, в который входят акционеры производителя лекарств "Фармстандарт", а также основатели фонда "Эльбрус капитал". Источник РБК сообщил, что бизнес выкупят структуры акционеров "Фармстандарта".

Договор, который собираются подписать участники сделки, предполагает возможность обратного выкупа активов.

БКРБ

Henkel производит в России чистящие и моющие средства под брендами "Ласка", Persil, Losk, "Пемос", "Пемолюкс", "Дени", Vernel и др.

Теги: henkel, сделка, покупатель, бытовая химия



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