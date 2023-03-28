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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Экс-главе УМВД Екатеринбурга смягчили приговор и конфисковали деньги на его счетах

Свердловский областной суд изменил приговор экс-начальнику УМВД Екатеринбурга Игорю Трифонову. Срок бывшего силовика немного снижен, но он лишился денег, которые лежали на его счетах.

Напомним, в прошлом году Ленинский районный суд приговорил Трифонова к 9,5 годам в колонии строгого режима по делу о взяточничестве, хранении оружия и боеприпасов. Также экс-главу городской полиции лишили специального звания генерал-майора. Сразу после вынесения вердикта защита Игоря Трифонова заявила, что обжалует приговор.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, после рассмотрения апелляции он был изменен: осуждение Трифонова за приобретение боеприпасов исключено, наказание бывшему силовику по этой статье смягчили до 10 месяцев лишения свободы. Окончательно экс-главе УМВД Екатеринбурга назначено 9 лет и 4 месяца в колонии строгого режима.

Игорь Трифонов в суде(2022)|Фото: Накануне.RU

Игорь Трифонов лишен специального звания генерал-майор полиции и государственной награды – медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Он на 3 года лишен права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с исполнением организационно-распорядительных и управленческих функций.

Кроме этого, областной суд вынес решение о конфискации средств на счетах Трифонова. Деньги будут направлены в доход государства.

Напомним, других фигурантов дела – бывшего начальника службы безопасности банка "Кольцо Урала" Александра Кубу и экс-сотрудника ОЭБиПК УМВД Дениса Жданова – также признали виновными. Но оба по решению суда были освобождены от уголовной ответственности за тесное сотрудничество со следствием.

Теги: Трифонов, приговор, счета, конфискация, Екатеринбург



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