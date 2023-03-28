28 Марта 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: evraz.com

На станции Богданович поезд сбил мужчину

Вчера поздним вечером на Свердловской железной дороге поезд насмерть сбил мужчину. Обстоятельства происшествия сейчас выясняет свердловская транспортная прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, трагедия произошла около 23.50 на 1912 км ст. Богданович. Известно, что погибший переходил пути в неустановленном месте перед приближающимся поездом №92. Личность мужчины устанавливается.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе надзорных мероприятий прокуратура оценит соблюдение работниками ЖД-транспорта законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Теги: Богданович, поезд, смерть, прокуратура



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