28 Марта 2023
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Экономика За рубежом
Фото: Накануне.ru

Утвержден дефицитный бюджет Японии с рекордными военными расходами

В Японии одобрен проект дефицитного бюджета на следующий финансовый год (начнется в апреле 2023 г.) с рекордными расходами в 114,38 трлн иен (около $870 млрд по текущему курсу). Это случилось на фоне роста военных затрат, предусмотренных планом правительства по кардинальному укреплению оборонного потенциала.
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Решение об одобрении приняла бюджетная комиссия верхней палаты японского парламента. Окончательное утверждение бюджета состоится во второй половине дня в ходе формальной процедуры на заседании верхней палаты, приводит ТАСС данные Kyodo.

Главной причиной роста объемов бюджета станет запланированное увеличение расходов на оборону.

Теги: Япония, бюджет, военные расходы



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