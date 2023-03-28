Утвержден дефицитный бюджет Японии с рекордными военными расходами
В Японии одобрен проект дефицитного бюджета на следующий финансовый год (начнется в апреле 2023 г.) с рекордными расходами в 114,38 трлн иен (около $870 млрд по текущему курсу). Это случилось на фоне роста военных затрат, предусмотренных планом правительства по кардинальному укреплению оборонного потенциала.
Решение об одобрении приняла бюджетная комиссия верхней палаты японского парламента. Окончательное утверждение бюджета состоится во второй половине дня в ходе формальной процедуры на заседании верхней палаты, приводит ТАСС данные Kyodo.
Главной причиной роста объемов бюджета станет запланированное увеличение расходов на оборону.