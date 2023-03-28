Утвержден дефицитный бюджет Японии с рекордными военными расходами

В Японии одобрен проект дефицитного бюджета на следующий финансовый год (начнется в апреле 2023 г.) с рекордными расходами в 114,38 трлн иен (около $870 млрд по текущему курсу). Это случилось на фоне роста военных затрат, предусмотренных планом правительства по кардинальному укреплению оборонного потенциала.