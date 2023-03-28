28 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Российские банки готовы тестировать цифровой рубль на реальных клиентах

Запуск пилотного проекта с цифровым рублем на операциях с реальными клиентами начнется после принятия нормативной базы.

Как ожидается, это произойдет в конце апреля – мае. Однако банки готовы начать тестирование цифрового рубля.

В "Альфа-банке" заявили, что тестирование идет по плану и банк готов к проведению первых транзакций в ближайшее время. В банке "Союз" говорят, что планируют быть готовым к запуску тестирования на реальных клиентах в установленные сроки.

"Росбанк" также готов принимать участие в тестировании. Участвовать в пилотном проекте будет близкая и лояльная группа людей к разработке платформы цифрового рубля. "Мы прекрасно понимаем, что строим платформу будущего, поэтому все вопросы, связанные с взаимодействием систем с ЦБ и платформой цифрового рубля, решаются оперативно", - сообщила директор по инновациям и управлению данными кредитного учреждения Ольга Махова.

Банк "Синара" успешно провел комплекс мероприятий по взаимодействию с платформой цифрового рубля Центробанка РФ и подтвердил техническую готовность приступить к запуску операций с цифровыми рублями. В мобильных приложениях на платформе Android банка реализованы требуемые для запуска пилотирования сервисы и проведены базовые операции, такие как открытие кошелька цифрового рубля, пополнение кошелька, списание, получение информации о балансе кошелька, история операций по кошельку, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, пакет законопроектов о цифровом рубле не будет принят к 1 апреля. 16 марта проект был принят в первом чтении. По словам Аксакова, по нему было много замечаний от согласующих институтов.

Теги: цифровой рубль, валюта, банки



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