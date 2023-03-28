28 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: yanao.ru

В России захотели ввести льготную ипотеку для работников ОПК

"Единая Россия" предлагает ввести льготную ипотеку для работников оборонно-промышленного комплекса.

Ожидается, что ставка составит 5%. Инициатива уже направлена в Министерство финансов России. Мера предлагается взамен планам Минфина по вводу такой программы для чиновников. Реализация может обойтись в 500 млн руб. в год, при этом дефицит кадров ОПК в ближайшее время составит около 400 тыс. человек.

Как сообщил члена комитета Госдумы по ЖКХ Александр Якубовский от "Единой России", речь идет о поощрении госслужащих и чиновников в случае их особых заслуг в зоне специальной военной операции. В других случаях "такие вещи подождут" до тех пор, "пока не будут обеспечены причитающимся им жильем, например, все дети-сироты".

"Есть масса вариантов, куда можно вложить госденьги, но люди, которые в три смены на заводах собирают танки, в настоящий момент гораздо больше заслуживают мер поддержки, чем чиновники, уверен депутат", - отметил депутат.

Парламентарий отметил, что льготная ипотека позволит не только частично решить проблему с кадровым дефицитом, но и повысит престиж отрасли, сообщают "Известия".

Напомним, депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме направили на отзыв в кабмин РФ проект закона о предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска женам участников специальной военной операции, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, у которых есть несовершеннолетние дети.

Теги: ипотека, жилье, ОПК, спецоперация



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