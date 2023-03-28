В Госдуме предложили ограничить цены на продукты в аэропортах и на вокзалах

В России могут ограничить накрутку цен на продовольственные товары в аэропортах, на вокзалах и в портах.

Проект закона об этом подготовили депутаты Госдумы от ЛДПР. Мера должна затронуть бутилированную воду и хлебобулочные изделия. Парламентарии предлагают наделить кабмин РФ полномочиями по определению перечня такой продукции, а также уровня максимальной надбавки, которую бизнесмены имеют право установить.

В документе говорится, что путешественники не имеют возможности приобрести такие товары в иных местах. Поэтому они вынуждены принимать несправедливую ценовую политику предпринимателей.

Как сообщил один из авторов инициативы зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов, причиной разработки поправок стали систематические обращения россиян по поводу этой проблемы.

По его словам, пассажиры "тратят баснословные деньги, чтобы купить, например, простую питьевую воду". Нилов отметил, что для таких отдельных зон, где у бизнеса есть право на установление своей стоимости товаров, цены должны регулироваться государством.

По словам экспертов, принятие законопроекта в нынешнем виде приведет к банкротству бизнеса, который должен окупать дорогую аренду площадей на данных объектах, сообщают "Известия".