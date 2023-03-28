Депутаты предложили предоставлять дополнительный отпуск женам участников СВО

Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме направили на отзыв в кабмин РФ проект закона о предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска женам участников специальной военной операции, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, у которых есть несовершеннолетние дети.

Речь идет о ежегодном дополнительном отпуске продолжительностью семь календарных дней. Соответствующие поправки парламентарии предлагают внести в Трудовой кодекс. Данная инициатива позволит уделять больше внимания детям, а также даст свободное время для решения бытовых проблем, сообщает ТАСС.

Ранее глава правительство РФ Михаил Мишустин заявил, что Фонд, который поручил создать президент России для помощи участникам спецоперации, заработает в ближайшее время.