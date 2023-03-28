28 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

СМИ: летний отдых в Сочи подорожал на 30%

На фоне падения интереса россиян к Крыму отдых в Сочи подорожал на 20–30% по сравнению с 2022 годом.

Таковы данные Альянса турагентств России. При этом бронирование туров в Крым уменьшилось в два раза по сравнению с прошлым годом. Это связано с логистическими сложностями: аэропорт Симферополя закрыт, проезд через Крымский мост на автомобиле затруднен, а поездов недостаточно. Если сейчас поездка на полуостров из Тамани на автомобиле займет два-три часа, то в июле – августе — пять часов из-за пробок.

Что касается Сочи, то отпуск на 10 дней в отеле "четыре звезды" с трехразовым питанием на двоих обойдется в среднем в 220 тыс. руб. За такую стоимость можно отдохнуть в Турции или Египте, причем по системе all inclusive. 

Как сообщили в Федеральной антимонопольной службе, заставить отельеров Сочи снизить цены не представляется возможным, так как российское законодательство не предусматривает государственного регулирования цен на гостиничные и санаторно-курортные услуги.

При этом ранее ФАС совместно с Роспотребнадзором направила отельерам и туристическим компаниям письмо о том, что они не должны, пользуясь ситуацией с дефицитом, накручивать цены на уже забронированные номера, сообщают "Известия".

Теги: Сочи, Крым, отдых



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