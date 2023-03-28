Аудитория онлайн-школ гадания таро и магии выросла в 19 раз

В России зарегистрирован резкий рост интереса граждан к курсам в области эзотерики и астрологии.

По словам аналитиков Tele2, посещаемость онлайн-площадок, предлагающих обучение мистическим техникам, за период с января по март текущего года выросла в 19 раз год к году. За аналогичный период прошлого года у онлайн-школ было 312 посещений, а в начале 2023 года их количество выросло до 5 тыс. 962, говорят эксперты.

При этом трафик на таких ресурсах вырос в 24 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рост трафика на предлагающих курсы с эзотерической тематикой сайтах зафиксировали специалисты "Мегафона". По данным компании, в январе – марте текущего года он вырос в 11 раз. Курсы по эзотерике пришли на замену теряющим популярность марафонам личностного роста.

Кроме того, в интернет-магазинах на 95% вырос спрос на амулеты и браслеты для защиты от порчи, сообщают "Ведомости".