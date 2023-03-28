Власти РФ обсуждают дополнительную поддержку рождаемости

Российские власти вместе с экспертами обсуждают новые инициативы по стимулированию рождаемости в стране.

Предлагается поддерживать молодые студенческие семьи, оказывать помощь работающим родителям и принимать меры по снижению числа абортов. Так как определенные шаги уже сделаны - введен материнский капитал, единое пособие на детей для семей с низкими доходами, теперь предлагается ориентировать меры на отдельные целевые группы.

Наиболее значимые из рассматриваемых мер направлены на то, чтобы поддержать работающих россиянок, нацеленных на карьеру, и многодетных семей.

Сегодня мать теряет право на декретные выплаты при досрочном выходе на работу в режиме полного рабочего дня. Сохранение декретных выплат поможет привлечь постороннюю помощь или финансово компенсировать семье решение о том, что, например, с работы уходит бабушка и ухаживает за ребенком. Как сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, ожидается, это даст женщине больше свободы и гибкости в определении времени, которое она может проводить с ребенком и на работу, сообщают "Ведомости".

Ранее Росстат обнародовал результаты исследования репродуктивных планов населения в 2022 году, которые зафиксировали их дальнейшую деградацию.