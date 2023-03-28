В России может появиться кешбэк для инвесторов до 50%

Депутаты Ростовской области обратились в Госдуму России с инициативой введения инвестиционного кешбэка до 50% для инвесторов проектов по приоритетным отраслям.

Как заявил председатель комитета заксобрания региона по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям Игорь Бураков, если власти считают, что нужно срочно наладить выпуск какого-то продукта, они могут поддержать его тем, что частный инвестор, который построит завод, получит от государства частичный возврат своих инвестиций - 20-30%, в отдельных случаях 50%.

Парламентарий напомнил о подобном опыте России, когда у Москвы были сложности в отношениях с Турцией, а стране нужно было обеспечить продовольственную безопасность. "Было подсчитано, что надо срочно построить около 2 тыс. гектаров передовых теплиц. Задача крайне сложная для страны. Государство инвесторам в такие проекты возвращало до 30% инвестиционной стоимости после ввода в эксплуатацию. Задачу страна решила буквально за два-три года, при том, что даже в советское время за такой короткий промежуток подобное количество высокотехнологичных теплиц не строили", - отметил Бураков.

Как сообщил зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов, сегодня определено более 10 приоритетных отраслей, в том числе автомобилестроение, авиастроение, создание беспилотных систем, сообщает ТАСС.