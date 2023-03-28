28 Марта 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Казахстан подтвердил запуск системы контроля движения товаров

Казахстан с 1 апреля запускает обязательное оформление сопроводительных накладных на товары в электронном виде и отслеживание движения товаров на пространстве ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) с помощью электронных пломб.

Как сообщил представитель Минфина республики, накладные будут оформляться в электронном виде до пересечения границы, что исключает возможность оформления документов на подставных лиц, фиктивных получателей и отправителей грузов, банкротов, ликвидированных лиц. Отмечается, что внедрение системы проводится во взаимной торговле со странами ЕАЭС для сокращения теневого оборота и исключения потерь по НДС.

Система работала с декабря 2020 года на добровольной основе, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, система позволит бороться с обходом санкций в отношении России. Астана намерена продемонстрировать западным странам, что не будет помогать обходить ограничения против Москвы и становиться площадкой для параллельного импорта в Россию.

Теги: Казахстан, санкции, параллельный импорт, торговля



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