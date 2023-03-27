27 Марта 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Патрушев оценил отработку бомбардировщиком США ядерного удара по Санкт-Петербургу

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев прокомментировал отработку стратегическим бомбардировщиком США ядерного удара по Санкт-Петербургу с расстояния 200 км над островом Готланд в Балтийском море. По мнению политика, у находящихся в плену собственной пропаганды американских политиков почему-то сохраняется уверенность, что в случае прямого конфликта с Россией США способны нанести превентивный ракетный удар, после чего Россия уже ответить не сможет. Такую позицию он назвал "очень опасной недальновидной глупостью".
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"Забыв уроки истории, кое-кто на Западе уже рассуждает о реванше, который приведет к военной победе над Россией. На это мы можем сказать одно. Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию", - сказал в интервью "Российской газете" Патрушев.

При этом, полагает Патрушев, коллапс Евросоюза – не за горами.

"Разумеется, европейцы не будут терпеть эту наднациональную надстройку, которая не только не оправдывает себя, но и толкает Старый Свет к открытому конфликту с нашей страной. США готовы биться с Россией не только до последнего украинца, но и до последнего европейца. Еще во времена "холодной войны" Пентагон при малейшей опасности со стороны СССР был готов превратить Европу в радиоактивную пустыню. Вряд ли в умах американских стратегов что-то поменялось", - сказал Патрушев.

Теги: Николай Патрушев, Совбез РФ



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