27 Марта 2023
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
Фото: Накануне.RU

На Ямале предприниматель наказан за смерть рабочего

В Приуральском районе индивидуальный предприниматель наказан за смерть рабочего.
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По данным следствия и суда, в селе Аксарка индивидуальный предприниматель по договору субподряда делал кровлю в многоквартирном жилом доме по переулку Овражный. Для выполнения работ он привлек рабочего-вахтовика, не имевшего допуска к работам на высоте и не прошедшего соответствующего обучения и инструктажа.

Предприниматель полагал, что пострадавший сможет обеспечить свою безопасность сам, сообщает ямальское окружное управление СКР. Однако 11 октября 2021 г. пострадавший, выполняя работы на высоте, неправильно применил средства индивидуальной защиты, сорвался со стропильной системы с высоты третьего этажа, упал на бетонные плиты перекрытия. При падении рабочий получил черепно-мозговую травму, от которой впоследствии скончался.

Предприниматель наказан полутора годами лишения свободы условно.

Теги: Приуральский район, рабочий, вахтовик, смерть



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