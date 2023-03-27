27 Марта 2023
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Общество В России Москва
Фото: Накануне.RU

В Москве суд заочно арестовал Верзилова* на два месяца

Басманный районный суд Москвы заочно избрал издателю "Медиазоны"** Петра Верзилова* меру пресечения в виде заключения под стражу.

"Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу <...> сроком на два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ", - сообщили РБК в суде.

Верзилову* вменяют "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической или иной ненависти". Максимальное наказание – лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее стало известно, что Верзилов* объявлен в международный розыск.

*внесен в реестр физлиц-иностранных агентов Минюста РФ

**внесена в реестр СМИ-иностранных агентов Минюста РФ.

Теги: Москва, суд, арест



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Ранее 09.01.2023 14:46 Мск Басманный суд Москвы отказался заочно взять под стражу Петра Верзилова*
Ранее 29.12.2022 16:08 Мск СКР просит арестовать Верзилова*, "скрывающегося" в Ватикане


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