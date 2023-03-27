Глава Чернушинского округа может покинуть пост

Глава Чернушинского городского округа Михаил Шестаков подал в местную думу заявление о досрочном прекращении полномочий.

Планируется, что депутаты рассмотрят заявление на заседании думы 30 марта, сообщает в своем telegram-канале Совет представительных органов муниципальных образований Пермского края. В случае принятия отставки полномочия главы прекратятся 31 марта.

Напомним, Шестаков стал главой округа в декабре 2019 г. Кандидатуру Шестакова поддержали 19 из 21 депутата. Отметим, что соперником Шестакова в борьбе за кресло мэра был начальник управления сельского хозяйства районной администрации Валерий Нагорный.