27 Марта 2023
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Политика Пермский край
Фото: chernadmin.ru

Глава Чернушинского округа может покинуть пост

Глава Чернушинского городского округа Михаил Шестаков подал в местную думу заявление о досрочном прекращении полномочий.

Планируется, что депутаты рассмотрят заявление на заседании думы 30 марта, сообщает в своем telegram-канале Совет представительных органов муниципальных образований Пермского края. В случае принятия отставки полномочия главы прекратятся 31 марта.

Напомним, Шестаков стал главой округа в декабре 2019 г. Кандидатуру Шестакова поддержали 19 из 21 депутата. Отметим, что соперником Шестакова в борьбе за кресло мэра был начальник управления сельского хозяйства районной администрации Валерий Нагорный.

Глава Чернушинского ГО Михаил Шестаков(2023)|Фото: chernadmin.ru

Теги: Михаил Шестаков, Чернушинский ГО, дума



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Ранее 12.12.2019 12:59 Мск Руководителем Чернушинского городского округа стал глава района


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