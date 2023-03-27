27 Марта 2023
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Фото: Накануне.ru

На Ямале аэропорту Надыма присвоено имя Виктора Черномырдина

Президент Владимир Путин присвоил аэропорту Надыма (ЯНАО) имя Виктора Черномырдина.

Указ президента опубликован на портале правовой информации. Документ вступает в силу со дня подписания, то есть с сегодняшнего.

Надымский район был образован 10 декабря 1930 г. с центром в селе Хэ в Ямальском (Ненецком) национальном округе Уральской области. 1 января 1934 г. территория округа вошла в состав Обско-Иртышской области, а затем в том же году перешла в состав Омской области. 14 августа 1944 г. была образована Тюменская область, территория Надымского района вошла в нее в составе Ямало-Ненецкого национального округа. В настоящее время на территории Надымского района расположены три городских поселения – город Надым, поселки Пангоды и Заполярный, семь сельских поселений – поселки Правохеттинский, Лонгъюган, Приозерный, Ягельный, села Ныда, Кутопьюган, Нори, вахтовый поселок Ямбург. В селах Ныда, Нори и Кутопьюган проживает коренное население Севера – ненцы, коми-зыряне, селькупы, ханты.

Теги: Надым, аэропорт, Виктор Черномырдин



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