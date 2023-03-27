Специалисты OSINT определили координаты поездки Пригожина в центр Бахмута
Создатель и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посетил передовые позиции своих бойцов в центре Бахмуте. Специалисты OSINT установили точное место, где побывал бизнесмен (48.583866, 38.007494).
В Telegram-канале авторы картинки подтвердили, что руководитель ЧВК находился в самом центре города в полуразрушенном здании школы №5, за которую шли тяжелые бои.
В поездке бизнесмена сопровождал военный корреспондент Александр Симонов, записавший видеорепортаж и выложивший его в своем Telegram-канале.
В ролике показали, как Пригожин и несколько бойцов пробираются через городские улицы к позициям штурмовиков на передовой, а также было записано краткое интервью с одним из них.
«Вагнеровец» рассказал о ходе боев за Бахмут, отметив, что противник использует любые здания в качестве прикрытий, оборудует в них огневые точки, превращает многоэтажные дома в непреступные крепости. Несмотря на это, боец заверил, что город будет взят силами ЧВК «Вагнер».