Специалисты OSINT определили координаты поездки Пригожина в центр Бахмута

27 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК В России ДНР и ЛНР
Фото: скриншот с telegram-канала &quot;Приднестровец&quot; / t.me/pridnestrovec

Специалисты OSINT определили координаты поездки Пригожина в центр Бахмута

Создатель и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посетил передовые позиции своих бойцов в центре Бахмуте. Специалисты OSINT установили точное место, где побывал бизнесмен (48.583866, 38.007494).

карта, артемовск, лп(2023)|Фото: t.me/namarshe

В Telegram-канале авторы картинки подтвердили, что руководитель ЧВК находился в самом центре города в полуразрушенном здании школы №5, за которую шли тяжелые бои.

В поездке бизнесмена сопровождал военный корреспондент Александр Симонов, записавший видеорепортаж и выложивший его в своем Telegram-канале.

В ролике показали, как Пригожин и несколько бойцов пробираются через городские улицы к позициям штурмовиков на передовой, а также было записано краткое интервью с одним из них.

«Вагнеровец» рассказал о ходе боев за Бахмут, отметив, что противник использует любые здания в качестве прикрытий, оборудует в них огневые точки, превращает многоэтажные дома в непреступные крепости. Несмотря на это, боец заверил, что город будет взят силами ЧВК «Вагнер».

Теги: евгений пригожин, бахмут, чвк вагнера, александр симонов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети