Специалисты OSINT определили координаты поездки Пригожина в центр Бахмута

Создатель и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посетил передовые позиции своих бойцов в центре Бахмуте. Специалисты OSINT установили точное место, где побывал бизнесмен (48.583866, 38.007494).

В Telegram-канале авторы картинки подтвердили, что руководитель ЧВК находился в самом центре города в полуразрушенном здании школы №5, за которую шли тяжелые бои.

В поездке бизнесмена сопровождал военный корреспондент Александр Симонов, записавший видеорепортаж и выложивший его в своем Telegram-канале.

В ролике показали, как Пригожин и несколько бойцов пробираются через городские улицы к позициям штурмовиков на передовой, а также было записано краткое интервью с одним из них.

«Вагнеровец» рассказал о ходе боев за Бахмут, отметив, что противник использует любые здания в качестве прикрытий, оборудует в них огневые точки, превращает многоэтажные дома в непреступные крепости. Несмотря на это, боец заверил, что город будет взят силами ЧВК «Вагнер».