Игорь Бабушкин наградил сотрудников Управления Росгвардии по Астраханской области 

27 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Игорь Бабушкин наградил сотрудников Управления Росгвардии по Астраханской области 

За высокие достижения в служебной деятельности сотрудникам и ветеранам Росгвардии губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вручил почетные дипломы и благодарственные письма, сообщает пресс-служба губернатора.

27 марта отмечается День войск национальной гвардии Российской Федерации. Ведомство было образовано семь лет назад по указу президента Владимира Путина. В него входят элитные подразделения СОБР и ОМОН, вневедомственная охрана, центр лицензионно-разрешительной работы.

росгвардия(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

В ходе спецоперации сотрудники Управления Росгвардии по Астраханской области участвуют в ликвидации украинских диверсантов, разминируют объекты, сопровождают гуманитарные грузы и помогают налаживать мирную жизнь на освобожденных территориях. В 2022 году взрывотехники ОМОН Управления Росгвардии по Астраханской области обследовали свыше двух тысяч объектов социальной сферы. Обнаружили и обезвредили более 100 взрывоопасных предметов.

игорь бабушкин(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

"Сегодня Росгвардия – это войска постоянной боевой готовности, которые помогают обеспечивать национальную безопасность и целостность нашей страны, стоят на страже мирной жизни в нашем приграничном регионе", - считает губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Теги: росгвардия, игорь бабушкин, почетные дипломы, благодарственные письма



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети