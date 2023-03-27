Игорь Бабушкин наградил сотрудников Управления Росгвардии по Астраханской области

За высокие достижения в служебной деятельности сотрудникам и ветеранам Росгвардии губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вручил почетные дипломы и благодарственные письма, сообщает пресс-служба губернатора.

27 марта отмечается День войск национальной гвардии Российской Федерации. Ведомство было образовано семь лет назад по указу президента Владимира Путина. В него входят элитные подразделения СОБР и ОМОН, вневедомственная охрана, центр лицензионно-разрешительной работы.

В ходе спецоперации сотрудники Управления Росгвардии по Астраханской области участвуют в ликвидации украинских диверсантов, разминируют объекты, сопровождают гуманитарные грузы и помогают налаживать мирную жизнь на освобожденных территориях. В 2022 году взрывотехники ОМОН Управления Росгвардии по Астраханской области обследовали свыше двух тысяч объектов социальной сферы. Обнаружили и обезвредили более 100 взрывоопасных предметов.

"Сегодня Росгвардия – это войска постоянной боевой готовности, которые помогают обеспечивать национальную безопасность и целостность нашей страны, стоят на страже мирной жизни в нашем приграничном регионе", - считает губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.