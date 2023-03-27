Руководство Wildberries согласилось изменить правила работы с пунктами выдачи заказов

Руководство маркетплейса Wildberries согласилось изменить правила работы с пунктами выдачи заказов (ПВЗ). Компания внедрит дифференцированные тарифы для новых и старых ПВЗ, пишет РБК со ссылкой на итоги работы согласительной комиссии с участием владельцев ПВЗ и ассоциации малого и среднего бизнеса "Опора России".

В WB сообщили, что будут тестировать тарифы и собирать обратную связь для принятия окончательного решения.

Под тарифом подразумевается процент от оборота пункта, который сейчас одинаковый для старых и новых ПВЗ. А новые ПВЗ часто открываются очень близко от уже существующих (старых), из-за чего в последних снижается поток и выручка. Также сейчас пункты дифференцированы в зависимости от конкретного региона, например, для Москвы и Новосибирской области они разные.