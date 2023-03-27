Защита и потерпевшие по делу о смертельном ДТП на остановке в Перми обжаловали приговор

Представители потерпевших по уголовному делу пенсионера МВД Сергея Ощепкова и его адвокат Олег Москалев обжаловали приговор, сообщает Properm.ru.

Потерпевшие считают, что приговор был слишком мягким. Защита, напротив, убеждена, что приговор был слишком суровым, и что реальный срок Ощепкову "вынесен под давлением общественности".

Как сообщало Накануне.RU, 24 сентября 2022 года на ул. Белинского произошло ДТП. Водитель автомобиля "Ниссан" врезался в остановку общественного транспорта "Площадь Карла Маркса", где находились четыре пешехода. Погибли три женщины 1935, 1937 и 1940 годов рождения. Еще один пешеход, девушка 1990 года рождения получила различные травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью. Адвокат Ощепкова утверждает, что якобы во время управления автомобилем тот потерял сознание, хотя, как было сказано в суде, врачам об этом сразу после ДТП тот не сообщал.

13 марта Свердловский районный суд Перми приговорил пенсионера МВД Сергея Ощепкова к лишению свободы в колонии-поселении на 3,5 года.

Обвинение просило о наказании в виде пяти лет колонии-поселения.