Среднему Уралу выделили еще 900 миллионов рублей на газификацию городов

В рамках президентской программы по социальной газификации в Свердловскую область было направлено еще 900 млн рублей. Транш направил Единый оператор газификации "Газпром газификация", передает департамент информполитики региона.

Из выделенных средств около 457 млн рублей передадут "Газэкс", который займется строительством газораспределительных сетей в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Серове, Каменск-Уральском, Камышлове и Ревде. 337 млн рублей пойдет на строительство газовых сетей в Верхней Туре, Артемовском, Режевском и Кировградском городских округах, Верхотурье и Староуткинске. Этим займутся "Газовые сети". 91 млн рублей получит "Альфа-Строй", который направит средства на газификацию населенных пунктов ЗАТО Лесной.

"На получение займов от Единого оператора газификации подано заявок на почти 5,5 млрд рублей для реализации программы социальной газификации в 61 муниципалитете. Уже одобрено выделение почти 4,5 миллиарда рублей, а до 2028 года Единый оператор газификации должен перечислить нашему региону 16 млрд рублей. Такой масштабной газификации у нас еще никогда не было. Газ в домах — это и уют, и экономия, и экология", - заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов

Он также напомнил, что скорость и очередность строительства газопроводов зависит от количества заявок, поданных жителями. Сделать это можно через портал "Госуслуги", на портале единого оператора газификации, в личном кабинете заявителя на сайте или в офисе газораспределительной организации.