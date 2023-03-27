В Екатеринбурге три недели не могут найти пропавшую девочку в хиджабе

В Екатеринбурге полиция разыскивает девочку в хиджабе, о судьбе которой нет сведений уже три недели.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, разыскивается 16-летняя Маликахон И., которая 6 марта этого года самовольно ушла из дома в Орджоникидзевском районе. До настоящего времени девочка не вернулась. В полиции отметили, что ранее самовольных уходов она не допускала.

Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, волосы черные до плеч, глаза карие.

В МВД просят всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о местонахождении Маликахон, сообщать по телефонам: 8 (343) 356-42-15 (дежурная часть отдела полиции №15), 356-42-59 (уголовный розыск), или 02 (102 по мобильному).

В полиции убедительно просят и саму девочку связаться с родными и сообщить им о своем местонахождении.